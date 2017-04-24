В Нью-Йорке пять человек погибли при пожаре в жилом доме

2017-04-24 02:10 | www.apa.az | 2

По меньшей мере, пять человек погибли в результате пожара в жилом доме в американском Нью-Йорке.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, жертвами числятся три ребенка.

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает о многочисленных пострадавших. Очевидцы отмечают, что слышали громкие хлопки перед тем, как в воскресенье днем пламя охватило двухэтажный жилой дом. Кроме того, огонь перебросился на один из соседних домов, пишет газета New York Post.