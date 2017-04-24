В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

2017-04-24 02:23 | www.apa.az | 2

Столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными результатами президентских выборов во Франции, произошли в центре Парижа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в настоящий момент несколько сотен человек окружены подразделениями полиции, которые применяют слезоточивый газ и шумовые гранаты. Демонстранты кидают в сторону полицейских файеры и другие предметы.

Несколькими минутами ранее в районе Северного вокзала были сожжены три припаркованных автомобиля, на место прибыли пожарные.

Ранее с площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста, он был без сознания.