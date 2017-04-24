Канте признан игроком сезона в АПЛ по версии PFA

2017-04-24 02:41 | www.apa.az | 2

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком сезона-2016/17 в АПЛ по версии Профсоюза профессиональных футболистов Великобритании.

Как передает АПА со ссылкой на “championat.com”, на награду, помимо Канте, были номинированы Эден Азар («Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

26-летний Канте стал третьим французом, получившим эту награду. Ранее игроками года в АПЛ признавались Патрик Виера (2001) и Тьерри Анри (2004, 2006).