ОБСЕ: Погибший в Донбассе сотрудник миссии был гражданином США

2017-04-24 03:18 | www.apa.az | 2

В ОБСЕ заявили, что погибший при подрыве автомобиля миссии в Донбассе был гражданином США.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил передает первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«В результате взрыва погиб один член патруля, гражданин Соединенных Штатов Америки. Два другие члена патруля — гражданин Германии и Чехии — направлены в больницу в Луганск для дальнейшего медицинского осмотра», — заявил Хуг.

Ранее глава МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил, что погибший в результате подрыва автомобиля сотрудник СММ ОБСЕ в Донбассе оказался гражданином Великобритании.