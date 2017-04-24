Cостоялся телефонный разговор между президентом Украины и госсекретарем США
2017-04-24 03:56 | www.apa.az | 2
Cостоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в ходе беседы согласились с необходимостю выполнения Минских договоренностей.
Отмечается, что Р.Тиллерсон подтвердил, что антироссийские санкции останутся в силе.
Госсекретарь также призвал президента Украины проводить в стране реформы и бороться с коррупцией.