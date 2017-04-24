КНДР может провести новое ядерное испытание в ближайшее время

2017-04-24 04:40 | www.trend.az | 2

КНДР вновь активизировала подготовку к проведению нового ядерного испытания, передает ТАСС со ссылкой на газету "Тона ильбо".

На северокорейском ядерном полигоне в районе деревни Пунге-ри уезда провинции Хамгён-Пукто зафиксированы признаки активной подготовки к проведению очередного ядерного испытания, отмечает издание. Эксперты, проанализировав новые спутниковые снимки, пришли к выводу, что шестой по счету атомный тест может быть осуществлен в любой момент, как только будет получен соответствующий приказ из Пхеньяна.

По данным газеты, наиболее вероятный период, когда это может произойти - между 25 апреля и 9 мая. Именно эти даты называют потому, что 25 апреля в Пхеньяне будет отмечаться годовщина основания Корейской народной армии, а 9 мая в Южной Корее состоятся досрочные президентские выборы, подчеркивает издание.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.