Ле Пен получила в Париже менее 5 процентов голосов

2017-04-24 04:54 | www.trend.az | 2

Победитель первого тура президентских выборов во Франции основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон получил в Париже 34,83 процента голосов, тогда как второй финалист — лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — лишь 4,99 процентов, свидетельствуют официальные данные МВД страны по итогам подсчета 100 процентов голосов в столице, передает РИА Новости.

Вторым в Париже оказался кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон — 26,45 процентов, третьим — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,56 процентов. Далее с 10,18 процентов следует кандидат-социалист Бенуа Амон, а Ле Пен — лишь пятая.