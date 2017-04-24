Макрон после обработки 97% бюллетеней набирает 23,86%, Ле Пен - 21,44% (Обновлено)

2017-04-24 04:56 | www.trend.az | 1

04:56 (GMT +4) Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон в первом туре президентских выборов во Франции набирает 23,86 процентов голосов, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,44 процентов, свидетельствуют данные МВД страны после подсчета 36,6 миллиона бюллетеней (97,3 процента), передает РИА Новости.

Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,95 процентами голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,61 процент.

02:14 (GMT +4) Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, по информации на 00.00 по местному времени, набирает в первом туре президентских выборов во Франции 23,72 процента голосов, второй идет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,90 процентами, свидетельствуют официальные данные МВД страны после подсчета 34,1 миллиона бюллетеней (более 90 процентов), передает РИА Новости.

Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон идет третьим — 19,92 процента, четвертым — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,24 процента.

00:42 (GMT +4) Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

После подсчета более 60 процентов голосов он обошел председателя партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

00:35 (GMT +4) Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон сокращает отставание от лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах президента Франции, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

По данным на 22.10 по местному времени (00:10 (GMT+4) после подсчета 22,6 миллионов бюллетеней (около 60%), Ле Пен получает 23,54%, Макрон — 22,82%.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон третий — 19,69%, четвертый — лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 18,47%.

00:03 (GMT +4) Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

После подсчета более 50 процентов голосов Ле Пен набирает 24,1 процент. У основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона — 22,44 процента, у экс-премьера Франсуа Фийона — 19,57 процентов.

23:21 (GMT +4) Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидирует в первом туре выборов президента Франции, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

После подсчета 30 процентов голосов Ле Пен набирает 24,78 процентов. У основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона — 21,75 процента, у экс-премьера Франсуа Фийона — 19,65 процента.

22:19 (GMT +4) Председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции, кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон немного отстает, свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования, передает РИА Новости.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15 процентов, Макрон — 21,43 процентов, Фийон — 20,34 процета. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96 процента.