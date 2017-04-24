Песков подтвердил визит Аббаса в Россию

2017-04-24 05:34 | www.apa.az | 2

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию о подготовке российско-палестинских контактов на высшем уровне подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее посол Палестины заявил, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует приехать в Россию 11 мая.

В ходе встречи палестинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, планируется обсудить перспективы проведения в Москве палестино-израильских переговоров.

Аббас встретится также с рядом российских политиков, общественных и религиозных деятелей.