Во второй тур выборов во Франции выходят Макрон и Ле Пен - ОБНОВЛЕНО-2

2017-04-24 05:48 | www.apa.az | 2

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные МВД Франции.

По итогам подсчета 97% бюллетеней, Макрон занимает первое место, набирая 23,86% голосов, Марин Ле Пен - на второй строчке с результатом 21,45%.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбывает из президентской гонки с 19,94% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон приблизился к нему практически вплотную — 19,62%

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23:11

В первом туре выборов президента Франции побеждает Эммануэль Макрон, набравший 23,7% голосов, у Марин Ле Пен — 21,7%, у Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона — 19,5%.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные социологического опроса института Ipsos.

Таким образом, во второй тур выборов проходят Ле Пен и Макрон.

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22:15

Председатель партии "Национальный фрон" Марин Ле Пен и основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидируют в первом туре выборов президента Франции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования.

По данным после подсчета 3,76 миллиона голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%, Макрон — 21,43%, Фийон — 20,34%. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон идет четвертым — 17,96%.

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21:09

Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон набирает на выборах президента Франции 24% голосов, остальные ключевые кандидаты Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон — от 18 до 20%.

Как передает АПА, об этом сообщила телерадиокомпания RTBF со ссылкой на данные опросов избирателей.

В воскресенье во Франции проходит первый тур выборов президента. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.