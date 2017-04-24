Глава минюста США заявил о необходимости стены на границе с Мексикой

2017-04-24 06:03 | www.trend.az | 2

Глава минюста США Джефф Сешнс заявил, что Соединенные Штаты «нуждаются» в стене на границе с Мексикой, передает gazeta.ru со ссылкой на ABC News.

«Я не вовлечен в дискуссии по поводу бюджета. Но я знаю одну вещь: нам нужна эта стена. Это позволит нам сдержать обещание, которое президент дал американцам. Это то, чего они хотят», - заявил Сешнс.

По его словам, Мексика заплатит за ее возведение «так или иначе».

«Я не ожидаю, что правительство Мексики даст деньги на это. Но всегда есть способы, которые мы можем применить в ситуации с торговлей, чтобы получить деньги на нее. Никаких сомнений», - добавил глава министерства.

Ранее СМИ сообщили, что демократы выразили озабоченность тратами на строительство стены с Мексикой.