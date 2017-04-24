В жилом здании в Баку произошел пожар, 40 человек эвакуировано
2017-04-24 06:19 | www.apa.az | 2
В Баку в жилом здании произошел пожар.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пожар вспыхнул в подвале многоэтажного жилого здания в Низаминском районе столицы. В результате пожара сгорело 600 погонных метров электрического кабеля, проходящего через шахту здания, вплоть до 18-го этажа.
Во время пожара в целях безопасности были эвакуированы 40 жильцов, в том числе 8 детей.
Пожарным удалось предотвратить распространение пожара и потушить огонь. В результате пожара никто не пострадал.