В жилом здании в Баку произошел пожар, 40 человек эвакуировано

2017-04-24 06:19 | www.apa.az | 2

В Баку в жилом здании произошел пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пожар вспыхнул в подвале многоэтажного жилого здания в Низаминском районе столицы. В результате пожара сгорело 600 погонных метров электрического кабеля, проходящего через шахту здания, вплоть до 18-го этажа.

Во время пожара в целях безопасности были эвакуированы 40 жильцов, в том числе 8 детей.

Пожарным удалось предотвратить распространение пожара и потушить огонь. В результате пожара никто не пострадал.