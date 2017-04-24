Глава МИД Турции посетит Узбекистан с официальным визитом

2017-04-24 07:15 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит Узбекистан с официальным визитом во вторник 25 апреля, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Турции в ходе визита проведет встречи и переговоры с руководством Узбекистана.

Ожидается, что Мевлюта Чавушоглу примет президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Кроме того, состоятся переговоры турецкой делегации в Сенате Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана), министерствах иностранных дел и внешней торговли.

(Автор: Демир Азизов)