SOFAZ увеличил инвестиции в акции

2017-04-24 07:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2017 года 12,9 процента инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) были вложены в акции, тогда как в прошлом году этот показатель составил 12,2 процента, говорится в отчете SOFAZ.

По данным отчета, на первое апреля 2017 года общий объем инвестиционного портфеля Госнефтефонда составил 33,2 миллиарда долларов, или 99,98 процента от общего объема активов.

При этом 88 процентов инвестиционного портфеля SOFAZ были вложены в финансовые инструменты на срок до пяти лет, из которых 39,1 процента инвестиционного портфеля фонда были размещены на срок до одного года, 28,8 процента - от одного года до трех лет, 20,1 процента - от трех до пяти лет, 12 процентов - более пяти лет, а 21,1 процента средств вложены в недвижимость, акции и золото.

В настоящее время в золото вложены 3,6 процента инвестиционного портфеля Госнефтефонда, недвижимость - 4,6 процента, акции – 12,9 процента.

География размещения активов SOFAZ следующая: 41,8 процента - в европейских странах, 24,2 процента - в Северной Америке, 3,5 процента – в Австралии, 26,9 процента - в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 0,1 процента - на Ближнем Востоке, 0,1 процента - в Южной Америке, 3,4 процента - в международных финансовых организациях.

Активы SOFAZ на первое апреля 2017 года увеличились на 0,18 процента по сравнению с началом года и составили 33,207 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на 20 апреля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Максим Цурков)