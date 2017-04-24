Срок безвизового пребывания граждан РФ в Турции будет увеличен - глава МИД

2017-04-24 08:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье заявил о возможности увеличения срока безвизового пребывания граждан РФ на территории Турции, сообщает Анадолу.

«Срок безвизового пребывания для россиян в Турции будет увеличен с 60 до 90 дней», — заявил журналистам глава турецкого МИД на Конференции Совета русской прессы проходящей в Аланья.

В субботу, 22 апреля, замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков сообщил, что российская сторона готова упростить процедуру оформления виз для владельцев служебных паспортов, для крупного бизнеса, прежде всего для того бизнеса, который работает именно с Россией.