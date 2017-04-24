В туркменской Авазе состоится международный форум по транспорту и логистике

2017-04-24 08:30 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан готовится к проведению международной конференции по транспорту и логистике, которая состоится 4-5 мая этого года в Национальной туристической зоне «Аваза», говорится в сообщении туркменского правительства.

Заявки на участие в форуме подали представители зарубежных транспортно-логистических компаний, международных организаций, государственных структур и инвесторов.

В повестку дня конференции предлагается включить ряд актуальных вопросов, в числе которых – роль транспорта и логистики в экономике, будущее логистической системы, перспективы и развитие коммуникационной инфраструктуры железнодорожной отрасли, морского, речного транспорта.

"Туркменистан занимает активную позицию в вопросах международного взаимодействия в транспортной сфере, в том числе, в рамках ООН, выдвигая инициативы и совместно с зарубежными партнёрами претворяя в жизнь инфраструктурные проекты по созданию транснациональных коридоров", -сказано в информации.

Официальный Ашхабад задействован в ряде масштабных проектов. Важными звеньями международной сети транспортных коммуникаций в регионе призваны стать железные дороги Казахстан–Туркменистан–Иран и Туркменистан–Афганистан–Таджикистан, автомобильные и железнодорожные мосты через реку Амударью, аэропорты, скоростные автомагистрали, международный морской порт города Туркменбаши.

"Выгодное географическое положение Туркменистана обуславливает его укрепляющийся статус как важного транзитно-транспортного узла регионального и континентального значения",- пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары.

(Автор: Гусейн Гасанов)