Чавушоглу: Срок безвизового пребывания граждан РФ в Турции будет увеличен

2017-04-24 08:50 | www.oxu.az | 2

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье заявил о возможности увеличения срока безвизового пребывания граждан РФ на территории Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил журналистам глава турецкого МИД на Конференции Совета русской прессы проходящей в Аланья.

«Срок безвизового пребывания для россиян в Турции будет увеличен с 60 до 90 дней».

Замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков сообщил, что российская сторона готова упростить процедуру оформления виз для владельцев служебных паспортов, для крупного бизнеса, прежде всего для того бизнеса, который работает именно с Россией.

A.M.