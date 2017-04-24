Месси забил за «Барселону» 500-й гол

2017-04-24 08:58 | www.oxu.az | 2

Аргентинский форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси достиг отметки в 500 забитых мячей в матчах за команду во всех турнирах.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

В воскресенье 29-летний Месси отметился дублем в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде победить со счетом 3:2.

Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет. В составе испанского клуба он стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Также аргентинец пять раз завоевывал «Золотой мяч» - приз лучшему футболисту мира.

A.M.