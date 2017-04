Азербайджан имеет мощный потенциал в сфере ненефтяного экспорта - профессор Петра Муг (ФОТО)

2017-04-24 09:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Состоялось закрытие организованной в UNEC Весенней школы на тему «Предпринимательство, малые и средние предприятия: Основы бизнеса».

Как говорится в сообщении UNEC, мероприятие состоялось в рамках «EE-KEY-AZ Предпринимательское образование: как основной фактор создания в Азербайджане рабочих мест и занятости».

Руководитель Департамента международного сотрудничества Анар Казымов отметил, что в рамках проекта преподаватели, в частности молодые ученые, исследователи и студенты UNEC получили широкие знания и опыт в сфере создания и развития предпринимательства, бизнеса. Состоялось также знакомство с особенностями и деятельностью структуры бизнеса Германии и Азербайджана. В проекте приняли участие 10 магистров Зигенского университета и 12 магистров UNEC.

Профессор Зигенского университета Петра Муг, высоко оценив осуществляемые в UNEC проекты, выразила благодарность преподавателям и студентам Зигенского университета и UNEC, а также представителям университета Монпелье за активное участие в мероприятии.

П.Муг отметила, что во время визита в UNEC близко ознакомилась с деятельностью производственных предприятий Азербайджана, получила подробную информацию об экономке страны. Она подчеркнула, что Азербайджан имеет мощную экономику, в этой стране ненефтяной экспорт развивается стремительно.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам последних тенденций и проблем экономики Азербайджана, участники поделились своим опытом и знаниями.

В завершении были вручены сертификаты рабочей группе круглого стола, организованного в Германии, и преподавателям-экспертам зимней школы, организованной в UNEC.

О проекте: Разработанный совместно с Азербайджанским государственным экономическим университетом и Зигенским университетом проект "EE-KEY-AZ Предпринимательское образование: как основной фактор создания в Азербайджане рабочих мест и занятости". (“Project EE-KEY-AZ: Entrepreneurship Education: A Key to Job Creation and Employability in Azerbaijan”) принят для финансирования DAAD. Предусмотрено осуществление проекта в течение 4 лет и план деятельности по нескольким направлениям.

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.