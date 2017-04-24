В Страсбурге сегодня начинает работу весенняя сессия ПАСЕ
2017-04-24 09:17 | www.oxu.az | 2
Сегодня в Страсбурге начинает работу очередная весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Как сообщает Oxu.Az, в ходе сессии пройдут выборы вице-президента ПАСЕ, судей в ЕСПЧ, заслушаны доклады Бюро и Постоянного комитета. Парламентарии обсудят доклады по итогам мониторинга за парламентскими выборами в Болгарии, функционирование демократических институтов в Турции.
Перед депутатами ПАСЕ выступят генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, президент Греции Прокопис Павлопулос.
Сессия ПАСЕ завершит работу 28 апреля.
Н.О.