Официальный курс маната к мировым валютам на 24 апреля

2017-04-24 09:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 апреля установлен на уровне 1,7022 и 1,8484 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 24.04.2017 1 доллар США 1 USD 1.7022 1 евро 1 EUR 1.8484

Новость обновляется