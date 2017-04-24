Официальный курс маната к мировым валютам на 24 апреля
2017-04-24 09:21 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 апреля установлен на уровне 1,7022 и 1,8484 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.
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Курсы валют и драгметаллов
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24.04.2017
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1 доллар США
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1 USD
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1.7022
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1 евро
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1 EUR
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1.8484
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