Макрон победил в первом туре выборов президента Франции

2017-04-24 09:30 | www.oxu.az | 2

Лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции, набрав 23,75% голосов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные министерства внутренних дел республики приводит агентство Reuters.

Председатель «Национального фронта» Марин Ле Пен получила 21,53% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,91% голосов, четвертым становится лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, за него проголосовали 19,64% избирателей.

В понедельник официально начинается новый этап предвыборной кампании, борьба теперь развернется между Макроном и Ле Пен. Решающее голосование, согласно закону, пройдет ровно через две недели после первого тура - в воскресенье, 7 мая. По его итогам определится имя 25-го президента Франции, который сменит в Елисейском дворце Франсуа Олланда, отказавшегося баллотироваться на второй пятилетний срок.

Н.О.