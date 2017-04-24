Армяне открыли огонь из минометов

2017-04-24 09:40 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении с использованием 60-мм минометов (всего 4 снаряда) за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 113 раз.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Кемерли Газахского района, Мунджуглу и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джавахирли, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.