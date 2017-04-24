В Баку муж ударил жену ножом

2017-04-24 09:44 | www.oxu.az | 2

В Баку муж нанес ножевые ранения своей жене.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Муж, имя которого не раскрывается, нанес ножевые ранения жительнице поселка Бильгя Диларе Имамалиевой. Женщина доставлена в больницу.

Д.Имамалиева в предварительных показаниях сообщила, что получила ранения в результате падения. Однако расследование показало, что ранения женщине нанес ее муж.

По факту в Управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.

A.M.

