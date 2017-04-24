ВС Армении нарушили режим прекращения огня 113 раз

2017-04-24 09:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы (4 снаряда), в течение суток 113 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает в понедельник минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Довех, Шаваршаван, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Бала Джафарли, Гаймаглы, Ферехли, Гушчу Айрым, Кемерли Газахского района, Мунджуглу и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.