0 Официальный курс маната к мировым валютам на 24 апреля (Версия 2)
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Официальный курс маната к мировым валютам на 24 апреля (Версия 2)

2017-04-24 09:48 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:21)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 апреля установлен на уровне 1,7022 и 1,8484 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

24.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.8484

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2867

1 аргентинский песо

1 ARS

0.11

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9076

1 бразильский реал

1 BRL

0.5407

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1309

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1503

1 чешская крона

1 CZK

0.0687

1 чилийский песо

1 CLP

0.2605

1 китайский юань

1 CNY

0.2472

1 датская крона

1 DKK

0.2486

1 грузинский лари

1 GEL

0.7056

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2189

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1791

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.1923

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7083

1 израильский шекель

1 ILS

0.467

1 канадский доллар

1 CAD

1.2633

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5883

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0255

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.387

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0914

1 молдавская лея

1 MDL

0.0882

1 египетский фунт

1 EGP

0.094

1 норвежская крона

1 NOK

0.1986

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0463

1 польский злотый

1 PLN

0.4355

1 российский рубль

1 RUB

0.0304

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2205

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3203

1 турецкая лира

1 TRY

0.4718

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0637

100 японских иен

100 JPY

1.5465

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1975

Золото (1 унция)

1 XAU

2181.9651

Серебро (1 унция)

1 XAG

30.3332

Платина (1 унция)

1 XPT

1666.4538

Палладий (1 унция)

1 XPD

1366.8666

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