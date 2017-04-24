Anglo Asian Mining назвала сумму долга азербайджанским банкам
2017-04-24 09:41 | www.apa.az | 2
Компания Anglo Asian Mining, занимающаяся добычей золота в Азербайджане, назвала сумму долга азербайджанским банкам.
Как передает АПА-Экономикс, на 1 апреля долговые обязательства Anglo Asian Mining составляют 33,1 млн. долларов. Amsterdam Trade Bank компания должна 7,4 млн. долларов, Gazprombank - 7,4 млн. долларов, Межбанку Азербайджана - 7,2 млн. долларов, Atlas Copco - 0,7 млн. долларов, Yapi Kredi Bank - 3 млн. долларов, PAŞA Bank - 3,9 млн. долларов, Kapitalbank - 1 млн. долларов.