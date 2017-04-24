В Баку мотоциклист совершил ДТП: Есть жертва – ФОТО

2017-04-24 09:56 | www.oxu.az | 2

В Баку мотоциклист совершил аварию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

Эльвин Рустамов, 1992 года рождения, управляя мотоциклом марки «Yamaha», разогнавшись до высокой скорости на проспекте Иншаатчылар, сбил мужчину 30-35 лет, личность которого не установлена. В результате пешеход и сам мотоциклист получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти пешехода не удалось.

Мотоцикл был доставлен на штрафстоянку. По факту ведется расследование.

А.М.

