Председатель Государственного таможенного комитета примет граждан в Агсу

2017-04-24 10:10 | www.apa.az | 1

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, 28 апреля в 11:00 председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев примет граждан в Агсу.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме будут выслушаны обращения жителей Агсуинского, Шамахинского, Гобустанского, Исмаиллинского районов, касающиеся только таможенных вопросов.

Граждане, желающие принять участие в приеме, могут записаться на прием до 11:00 27 апреля по номеру 195 Центра вызовов, по номеру Государственного таможенного комитета: (012) 404-22-00 (координатор - Мамедова Сабина Ханлар гызы) и Ширванского таможенного управления: (021) 215-34-10.