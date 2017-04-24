Си Цзиньпин призвал Трампа к сдержанности по ситуации вокруг КНДР

2017-04-24 10:14 | www.apa.az | 2

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудил проблему КНДР и призвал стороны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Китайская сторона выступает решительно против действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН. В то же время мы надеемся на то, что соответствующие стороны проявят сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации на Корейском полуострове», — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что проблему Корейского полуострова можно будет решить только в случае, если заинтересованные стороны будут выполнять свои обязательства и пойдут на встречу друг другу. Си Цзиньпин выразил готовность работать со всеми сторонами, в том числе с американской, чтобы содействовать миру на Корейском полуострове.

Си Цзиньпин и Трамп также договорились поддерживать тесный контакт и в необходимое время обмениваться мнениями по вопросам, представляющим общую озабоченность.

Трамп и Си Цзинпьин уже обсуждали проблему Корейского полуострова в ходе телефонного звонка 12 апреля, который состоялся по инициативе американской стороной спустя лишь несколько дней после первой встречи двух лидеров в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в этом месяце в связи с ожиданием в Вашингтоне, Токио и Сеуле очередного ядерного испытания или пусков баллистических ракет в КНДР. Со своей стороны Пхеньян предупреждает, что в случае угрозы для его безопасности готов нанести превентивные удары по военным базам и кораблям США в регионе.