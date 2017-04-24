Сколько заработал Нефтефонд на разнице курсов?

2017-04-24 10:08 | www.oxu.az | 2

В I квартале 2017 года внебюджетные расходы Государственного Нефтяного Фонда (SOFAZ), связанные с разницей от изменения курсов валют, составили 873,9 миллиона манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом Fins.az сообщили в Фонде.

Было отмечено, что на 1 апреля 2017 года активы Фонда увеличились по сравнению с началом 2017 года на 0,18% до 33 млрд 207,2 млн долларов.

Напомним, что в начале года эта цифра составляла 33 миллиарда 147 миллионов долларов США.

На данный рост в первую очередь положительно повлияли изменения курса составных валют инвестиционного портфеля – в основном евро, российского рубля и английского фунта стерлинга.

В то же время, повышение стоимости золота оказало значительное влияние на рост активов, в частности, акций и портфелей.

У.А.

