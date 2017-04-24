Северная Корея угрожает потопить американский авианосец

2017-04-24 10:12 | www.oxu.az | 2

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что американский авианосец «Карл Винсон», который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, это заявление появилось в комментарии центральной партийной газеты «Нодон синмун», выходящей в Пхеньяне. Комментарий в центральном органе Трудовой партии Кореи размещен под статьей о посещении лидером Ким Чен Ыном свинофермы.

«Наши революционные силы готовы потопить одним ударом атомный авианосец США», - говорится в редакционном комментарии.

Такой удар по «большому зверю», гласит текст комментария, станет демонстрацией нашей военной мощи.

Другая газета, «Минджу Чосон», также пишет, что армия готова нанести беспощадные удары по врагам, после которых те не смогут оправиться.

Н.О.