Создан комитет кредиторов азербайджанского Bank Standard

2017-04-24 10:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Создан комитет кредиторов находящегося в процессе ликвидации Bank Standard, сообщает в понедельник Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF).

Как отмечается, первое заседание комитета пройдет 28 апреля в офисе ADIF.

В состав комитета вошли девять физических лиц, Национальный фонд поддержки предпринимательства, университет «Хазар», общественное объединение «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», а также компании Azercell Telecom, SOCAR Cape, SOCAR Marketing, Standard Insurance, GESCO, лизинговая компания UniLeazing, страховая компания Qala Life и небанковская кредитная организация FINCA Azerbaijan

Лицензия Bank Standard была отозвана первого октября 2016 года, а четвертого октября банк объявили банкротом. С этого периода вкладчики банка получили компенсации на 436,6 миллиона манатов.

(Автор: Азад Гасанли)

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