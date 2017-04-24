НСТР назвал имена кандидатов на должность гендиректора İTV

2017-04-24 10:15 | www.apa.az | 4

Как сообщил АПА глава Аппарата НСТР Тогрул Мамедов, с 12 по 22 апреля документы для участия в конкурсе представили 5 кандидатов – Пашазаде Таир Агалар оглу, Гулиев Джамиль Эльшад оглу, Солтанов Ильтифат Гаджиханоглу, Мамедов Таир Таис оглу и Агаева Афаг Агаибрагим гызы.

По словам Т.Мамедова, после определения кандидатов на должность генерального директора Компании общественного телерадиовещания, с целью проведения конкурса в соответствии с требованиями статей 20.1.3 и 21.1 закона Азербайджанской Республики «Об общественном телерадиовещании» документы кандидатов представлены в Вещательный совет Компании общественного телерадиовещания.

Отметим, срок полномочий генерального директора Компании общественного телерадиовещания İTV Джамиля Гулиева завершился 23 апреля.