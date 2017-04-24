Вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено 728,3 млн. манатов компенсации

2017-04-24 10:18 | www.apa.az | 2

Фонд страхования вкладов по состоянию на 24 апреля 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,202 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank – 54,625 млн. манатов, вкладчикам Kredobank – 27,771 млн. манатов и вкладчикам Dekabank – более 3,087 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, кроме того, по состоянию 24 апреля 2017 года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 1,974 млн. манатов, вкладчикам Atrabank – 14,288 млн. манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,161 млн. манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс. манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,433 млн. манатов, вкладчикам Bank Standard – 436,771 млн. манатов, вкладчикам United Сredit Bank – 982,132 тыс. манатов.

В целом, вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено более 728,270 млн. манатов компенсации.