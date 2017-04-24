В ночном клубе в Баку произошла массовая драка – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-24 10:17 | www.oxu.az | 4

Шесть человек получили ранения в ходе массовой драки в ночном клубе в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в Насиминском районе.

В клубе Elita, расположенном на проспекте Азадлыг, играли в настольную «Мафию». В это время 10 человек, личности которых пока не установлены, вошли в клуб и начали спорить с участниками игры. Спор вылился в массовую драку, в ходе которой пострадали работники клуба и несколько клиентов.

Ранения получили Расим Мамедов, 1957 года рождения, Акиф Гасанов, 1972 года рождения, Лона Ахмедова, 1995 года рождения, Ильгар Агамамедов, 1985 года рождения, Орхан Мамедов, 1989 года рождения, Вели Гарибали, 1989 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники 21-го отделения полиции Насиминского РУП. Клуб Elita временно закрыт.

Отметим, что несколько лет назад в этом клубе также произошел вооруженный инцидент.

Подробности инцидента выясняются.

А.М.