В США армянин подозревается в похищении ребенка

2017-04-24 10:21 | www.oxu.az | 2

В американском городе Пасадина (штат Калифорния) полиция ищет 5-летнего ребенка армянского происхождения, который пропал без вести во вторник.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на телеканал KTLA, 5-летнего Арамазда Андреасяна-младшего родственники в последний раз видели вечером во вторник и говорили с ним по скайпу. Мать ребенка сообщила о его пропаже в субботу, когда отец не вернул его домой.

Отца ребенка, жителя Южной Пасасины Арамазда Андреасяна-старшего, нашли в бессознательном состоянии на территории заповедника Арройо – он лежал недалеко от своей машины, а ребенка с ним не было. 35-летнего мужчину арестовали по подозрению в похищении ребенка.

Сейчас полиция с помощью обученных собак ищет ребенка на территории заповедника Арройо, где был найден его отец.

Отмечается, что родители 5-летнего Арамазда развелись год назад и по очереди присматривали за ребенком.

Н.О.