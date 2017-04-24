Главы МИД Ирана и Китая обсудили двусторонние связи стран

2017-04-24 10:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его китайский коллега Ван И провели встречу в кулуарах первого Международного форума древних цивилизаций в Афинах, сообщает в понедельник агентство IRNA.

На встрече были обсуждены двусторонние отношения стран, региональные и международные вопросы.

Как ожидается, в Афинах Зариф встретится также с другими своими коллегами из стран-участниц форума.

В форуме участвуют министры иностранных дел Ирана, Китая, Индии, Италии и Египта и других стран.

(Автор: Эльмира Таривердиева)