Нарушитель границы, перевозивший наркотические средства из Ирана, попытался совершить суицид

2017-04-24 10:21 | www.apa.az | 2

Сотрудники Государственной пограничной службы в очередной раз пресекли попытку незаконного ввоза на территорию страны крупной партии наркотических средств.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, 20 апреля около 22:30 в результате оперативных мер были задержаны жители Евлахского района Ниязгулиев Мушвиг Ибрагим оглу и Джафаров Рамин Ислам оглу. Они попытались незаконно ввезти на территорию страны из Ирана наркотические средства и скрыться. Во время обыска у задержанных были изъяты 1 кг. 250 гр. героина и 950 гр. марихуаны.

Пытаясь сбежать, Джафаров Рамин Ислам оглу оказал сопротивление пограничниками и нанес сам себе тяжкие телесные повреждения ножом. Раненого доставили в медпункт, его состояние стабильное.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.