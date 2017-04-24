В Баку 72-летний мужчина заживо сгорел в собственном доме

2017-04-24 10:27 | www.apa.az | 2

Сегодня на первом этаже пятиэтажного жилого здания в Ясамальском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции комнаты на площади 15 кв.м. частной двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв.м.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, во время осмотра пожарными места пожара было обнаружено тело Асланова Акбера Адиль оглу (1945 г.р.). Оставшаяся часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен в 07:41.

В Сабунчинском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции и крыша частного двухкомнатного дома общей площадью 60 кв.м. Расположенные неподалеку постройки были защищены от пламени. Пожар был потушен в 08:22.