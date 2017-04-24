Азербайджан потратил 859 млн долларов на строительство буровой установки

2017-04-24 10:28 | www.oxu.az | 2

С начала строительства в Азербайджане плавучей буровой установки нового поколения из Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на этот проект было выделено 859,7 миллиона долларов,

Как передает Oxu.Az, об этом сказали в Нефтефонде.

При этом, как сообщили в SOFAZ, за первый квартал 2017 года на проект было выделено 66 миллионов долларов.

Стоимость проекта составляет 1 116,7 миллиона долларов.

Ранее президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что в процессе строительства новой крупной плавучей буровой установки нового поколения SOCAR удалось сэкономить около 60 миллионов долларов.

Госнефтефонд является владельцем 90 процентов долевого участия в ООО Azerbaijan Rigs, созданном для строительства новой платформы. 10 процентов доли в ООО принадлежит SOCAR.

Первая буровая установка нового поколения строится для нужд SOCAR.

У.А.

