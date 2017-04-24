Сильный ветер оставил без света жителей ряда районов

2017-04-24 10:34 | www.oxu.az | 2

В южном регионе Азербайджана по причине сильного ветра возникли ограничения в подаче электроэнергии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сильный ветер возник ночью и продолжается до сих пор.

В результате сильного ветра возникли проблемы с подачей электроэнергии в ряде сел Масаллинского и Лянкяранского районов. Принимаются меры для устранения последствий.

Сильный ветер также создал ряд проблем в Губинском районе.

Как передает Report, ветер, начавшийся в 02:50 ночи, повалил деревья.

Сваленные ветром деревья затруднили движение транспорта на дороге Губа-Хачмаз. В результате на дороге образовались пробки.

Наряду с этим, также была приостановлена подача электроэнергии в Губинском районе.

A.M.

