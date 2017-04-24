Подозреваемый в убийстве российского военного армянин предстанет перед судом

2017-04-24 10:33 | www.trend.az | 2

Подозреваемый в убийстве российского военнослужащего в Армении предстанет перед судом, который определит дальнейшую меру пресечения в отношении него. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете (СК) республики.

"Сегодня истекают 72 часа с момента задержания подозреваемого, - отметили в СК. - Ему будет предъявлено обвинение, и суд должен рассмотреть вопрос о его взятии под арест в качестве меры пресечения".

В убийстве россиянина Дмитрия Ялпаева подозревается 20-летний Арман Джанджугазян, который проживает в городе Степанаван на севере Армении. Он был задержан полицией практически сразу после преступления. По данным следствия, во время прохождения службы в армянской армии в ноябре прошлого года у Джанджугазяна обнаружились проблемы со здоровьем, и он был направлен на специализированное обследование в психиатрическое отделение Ереванского гарнизонного военного госпиталя. Эксперты признали его частично дееспособным, непригодным к службе в армии в мирное время, и месяц назад он был уволен.

Как сообщил адвокат подозреваемого Арамаис Айрапетян, Джанджугазян допрошен и дал показания. Защитник отказался раскрыть их содержание, сославшись на тайну следствия. "Орган предварительного следствия определяет объем информации о расследовании, который подлежит публикации", - напомнил он. По словам юриста, подозреваемый фактически прослужил в армии 3-4 месяца. Как Джанджугазян оказался в Гюмри, корреспонденту ТАСС выяснить не удалось.

Обстоятельства преступления

21-летний рядовой Ялпаев, проходивший службу на российской военной базе в Армении, был убит 22 апреля у одного из магазинов в Гюмри, где находится основная часть соединения. Смерть наступила в результате ранений в область шеи и головы, которые были нанесены колюще-режущим предметом, проинформировали в СК.