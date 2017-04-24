Радио ASAN наладило вещание через спутник Azerspace-1

2017-04-24 10:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Радио ASAN стало транслировать передачи посредством азербайджанского спутника Azerspace-1, сообщает в понедельник информационный портал Flysat, который публикует таблицы частот спутников.

Вещание доступно в открытом пакете производственного объединения "Телерадио" на частоте 11135 MHz (скорость: 27500, поляризация – H, FEC - 5/6).

В пакете транслируются также радиоканалы Space Radiosu 104 FM, Respublika (Azərbaycan Radiosu 105 FM), Araz FM 103.3 FM, 106.3 FM Azad Azərbaycan Radiosu, Radio Lider 107 FM (Jazz Radio Azərbaycan) и др., а также местные ТВ-каналы.

Общее число транслируемых через азербайджанский спутник теле- и радиоканалов по данным Flysat превышает 100. Спутник размещен на орбитальной позиции в 46 градусов восточной долготы.

Запуск первого телекоммуникационного спутника Азербайджана Azerspace-1 был осуществлен восьмого февраля 2013 года.

Спутник предназначен для предоставления услуг цифрового ТВ, создания мультисервисных сетей VSAT и обеспечения правительственной связи. В зону обслуживания Azerspace-1 входят страны Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.

(Автор: Гусейн Велиев)

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