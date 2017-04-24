Турция продлит срок безвизового пребывания россиян

2017-04-24 10:43 | www.apa.az | 2

Турецкие власти продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян в стране с 60 до 90 дней.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом заявил министр иностранных дел Мовлут Чавушоглу, выступая перед журналистами в Аланье.

В настоящее время безвизовый режим с Турцией является односторонним. Москва ввела визы для турецких граждан с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами.

В октябре 2016 года министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщал, что Анкара ведет переговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее визовых ограничений. По его словам, Турция ожидает, что вопрос с повторной отменой виз будет решен в приемлемые сроки.

В конце прошлого года замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов напомнил, что МИД по-прежнему рекомендует российским туристам с осторожностью относиться к поездкам в Турцию.