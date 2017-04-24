Азербайджанский бизнесмен устроил свадьбу для своих собак – ВИДЕО

2017-04-24 10:43 | www.oxu.az | 2

Бизнесмен Галиб Мустафаев, проживающий в Геранбойском районе, устроил свадьбу для своих собак по кличке Амон и Исида.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer.az, свадебная церемония прошла недавно во дворе принадлежащего Мустафаеву завода в Геранбойском районе. В свадьбе приняло участие множество гостей, в том числе и бывший начальник Загатальского и Геранбойского отдела упраздненного министерства национальной безопасности. Бизнесмен разослал гостям пригласительные.

Предприниматель пригласил на мероприятие человека с умственными отклонениями, вместе с гостями издевался над ним и заставлял его говорить тосты в честь собак. Бизнесмен приготовил плов и шашлык для своих собак, которым угостил и гостей свадебной церемонии.

Отметим, что сестра Галиба Мустафаева - Нушаба Мустафаева живет в бедности. Она 35 лет проработала учительницей и сейчас жалуется на низкую пенсию.

A.C.