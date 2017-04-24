ВВС Афганистана в ходе спецоперации уничтожили около 80 боевиков ИГ - СМИ

2017-04-24 10:47 | www.trend.az | 2

Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана за последние 48 часов ликвидировали около 80 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, правительственные войска Афганистана в ходе спецоперации нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в провинциях Гор и Нангархар. Информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях. При этом полевые командиры и боевики радикальных группировок все чаще присягают на верность ИГ.