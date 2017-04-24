Служебный автомобиль полковника полиции попал в ДТП

2017-04-24 10:45 | www.oxu.az | 2

В Баку произошло ДТП с участием служебного автомобиля высокопоставленного чиновника министерства внутренних дел (МДВ).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Башира Сафароглы в Сабаильском районе столицы.

По информации, служебный автомобиль начальника Управления международного сотрудничества МВД, полковника полиции Абдула Зергерли марки «Hyundai», столкнулся с «Mercedes».

В результате водитель А.Зергерли получил травмы и был доставлен в госпиталь МВД.

Находился ли сам А.Зергерли в момент аварии в автомобиле, неизвестно.

По факту ведется расследование.

A.M.

