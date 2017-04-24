В Мексике девять человек погибли во время бандитских разборок

2017-04-24 10:50 | www.oxu.az | 2

Девять человек были убиты в результате столкновения двух враждующих бандитских группировок на границе штатов Мичоакан и Герреро в Мексике.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в воскресенье генеральная прокуратура Мичоакана.

Сотрудники ведомства прибыли к месту боя в муниципии Чурумуко, обнаружив там девять трупов. Также там были найдены четыре расстрелянные автомашины.

Штаты Мичоакан и Герреро считаются одними из наиболее опасных в Мексике, что связано с деятельностью наркокартелей, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США.

Н.О.