Bakan Çavuşoğlu Özbekistan’a gidiyor

2017-04-24 10:53 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a gidecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, Özbekistan Cuymhurbaşkanı şevket Mirzoyev ve diğer üst düzey resmiler ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Ayrıca Türk heyeti, Özbekistan Parlamentosu Sentosu’nda ve Dış İşleri ve Dış Ticaret Bakanlıkları’nda temaslarda bulunacak.